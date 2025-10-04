Simeone prueba con Griezmann y sin Baena en el once para Vigo

Majadahonda (Madrid), 4 oct (EFE).- Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, se perfila de nuevo como titular en el once inicial de Diego Simeone para el partido de este domingo ante el Celta en Balaídos, con Álex Baena previsiblemente como suplente, según las pruebas del técnico.

La alineación probable para Vigo está formada por Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet y David Hancko, en la defensa; Giuliano Simeone, Koke Resurrección, Pablo Barrios y Nico González, en el centro del campo; y Antoine Griezmann y Julián Álvarez, en la delantera.

Aunque Griezmann formó con los probables reservas en la sesión del día anterior, el viernes, con Baena como posible titular, este sábado, en el último entrenamiento previo antes de viajar este domingo a Vigo, el técnico argentino contó con Griezmann en el once, al lado de Julián Álvarez, y con Baena entre los suplentes.

En el ensayo del viernes no participaron Marcos Llorente, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, que formaron este sábado entre los once titulares para Balaídos, donde Simeone incluirá tres cambios respecto al triunfo por 5-1 ante el Eintracht del pasado sábado: Hancko por Matteo Ruggeri, Nico González por Giacomo Raspadori y Koke Resurrección por Conor Gallagher.

Alexander Sorloth, ya recuperado de unas molestias que le impidieron disputar el duelo del pasado martes ante el Eintracht en la Liga de Campeones, empezará el encuentro como suplente.

Thiago Almada, José María Giménez y Johnny Cardoso son bajas en el conjunto rojiblanco para ese partido.