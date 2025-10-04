Sergi Pitarch "levanta acta" del 29O con 'Las horas del caos', una crónica periodística de la dana

El periodista valenciano Sergi Pitarch publica 'Las horas del caos', donde reconstruye, en formato de crónica periodística, el trágico 29 de octubre de 2024, el día de la dana que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y dejó 229 víctimas mortales.

La obra --publicada en castellano por Península y en valenciano '29O Les hores del caos' por Bromera -- revive veinticuatro horas de una jornada histórica a partir de los testimonios de vecinos atrapados, operativos de rescate, técnicos de emergencias, meteorólogos y autoridades políticas, además de la información judicial y periodística disponible hasta el momento.

"Está planteado como una crónica periodística larga, al estilo de la tradición norteamericana, que narra 24 horas desde las 07.30 horas del 29 de octubre, cuando se decreta alerta roja, hasta la misma hora del día siguiente, que es cuando las personas que no estuvimos implicadas nos despertamos y vimos que se había producido una catástrofe", explica el autor a Europa Press.

Pitarch subraya que los sucesos de la barrancada poseen un potencia literario "grandísimo", ya que en la historias de sus protagonistas no solo hay tragedia personal, sino "muchos héroes y heroínas".

En este sentido, el libro ofrece una mirada en mosaico recogiendo voces que rememoran la emergencia desde diversos puntos de vista: guardias civiles, científicos, alcaldes, testigos directos... Asimismo, 'Las horas del caos' quiere ser también "una crónica política y de la negligencia de, básicamente, quienes tenían la competencia, la Generalitat Valenciana", añade.

"La idea es levantar acta de lo que ocurrió y que el lector pueda acudir a él a consultar los hechos y aquello que ve el periodista", resume. En este punto, Sergi Pitarch llama la atención sobre el papel del periodismo para esclarecer por completo qué sucedió el 29O y también para contribuir a que las víctimas no caigan en el olvido.

"Los periodistas tenemos una oportunidad, ahora que estamos tan cuestionados con razón porque hemos estado muy cerca de los poderes y que hay una oleada de mentiras, para desmentir esos bulos, ayudar a que sepa la verdad y que la ciencia prevalezca sobre el negacionismo", asevera.

Pitarch recuerda cómo en las jornadas "maratonianas" que los periodistas hicieron durante semanas tras las inundaciones mucha parte del tiempo se empleaba en "desmontar bulos". Por tanto, insiste, "tenemos una oportunidad en esta sociedad de la desinformación de aportar nuestro granito de arena a la democracia y a no vivir en ese descrédito".

En la misma línea, el autor cree que el hecho de que once meses después de la dana "aún persistan dudas en cuestiones como el paradero del 'president' desde que sale de El Ventorro hasta que llega al Cecopi no deja tranquilas a las víctimas". "Desde el gobierno valenciano se quiere mirar a la reconstrucción y se tiene que hacer, pero hay que explicar muchos vacíos", dice Pitarch.

"VERDAD JUDICIAL"

Sobre el procedimiento judicial en marcha, piensa que la resolución podrá "reconfortar en parte, pero probablemente no lo suficiente, ya que en el caso de que haya penas quizás no sean muy altas". "Fiarlo todo a la verdad judicial puede causar frustración y el periodismo está obligado a buscar la verdad como honor y servicio" a los damnificados, afirma.

Por último, considera "importante" que coincidiendo con el primer aniversario de la riada lleguen a las librerías varios libros que hablan de la dana. "Denota la buena salud del periodismo valenciano y demuestra que en un momento tan traumático ha estado a la altura", celebra.

Sergi Pitarch Sánchez (la Pobla de Vallbona, 1982) es periodista y director de la edición valenciana de elDiario.es desde enero de 2025. Licenciado en Periodismo, ha trabajado en medios como Las Provincias y Levante-EMV, donde fue responsable de Política y Economía. Entre 2013 y 2017 presidió la Unió de Periodistes Valencians.