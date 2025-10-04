(Previa) El Elche defiende su puesto 'Champions' en Mendizorrotza

El Elche, cuarto clasificado de LaLiga EA Sports, visita este domingo al Deportivo Alavés (14.00 horas) con el objetivo de mantenerse invicto y defender su plaza 'Champions', en una octava jornada en la que RCD Espanyol y Real Betis pugnan por la última de las posiciones europeas (18.30 horas) y en la que la Real Sociedad busca salir del descenso a costa de meter en problemas al Rayo Vallecano (18.30 horas).

Con el parón por selecciones a la vista, los ilicitanos aspiran a afrontar esas dos semanas con la máxima tranquilidad e instalados en las plazas de privilegio. Con 13 puntos, están a seis del líder FC Barcelona, mientras que sus inmediatos perseguidores, el Atlético de Madrid, el Real Betis y el RCD Espanyol, cuentan con 12 unidades.

Así, el conjunto de Eder Sarabia buscará asaltar Mendizorrotza para seguir invicto, aunque todavía no ha ganado este curso fuera de casa y sus tres triunfos hasta el momento los ha conseguido al calor del Martínez Valero, como la de la pasada semana ante el RC Celta (2-1).

Enfrente, el Deportivo Alavés necesita mejorar para no verse envuelto en problemas. En las últimas tres fechas, solo ha cosechado un punto, en el empate ante el Getafe (1-1), y ha caído tanto en casa ante el Sevilla FC (1-2) como en Palma ante el RCD Mallorca (1-0) hace unos días. Sus ocho puntos le dejan a cuatro de la zona noble y tres sobre las posiciones de peligro.

Sin Rodrigo Mendoza, en el Mundial Sub-20, los franjiverdes tampoco podrán contar con los lesionados Adrià Pedrosa ni Héctor Fort, pero regresan Yago Santiago, Federico Redondo y Martim Neyo. El conjunto babazorro tendrá la ausencia de Moussa Diarra, así como del sancionado por la FIFA Facundo Garcés, mientras que Mariano Díaz es duda.

ESPANYOL-BETIS, POR UN PUESTO EUROPEO

En el RCDE Stadium, Espanyol y Real Betis, empatados a 12 puntos, buscan marcharse al parón en la zona continental. Actualmente, los verdiblancos atesoran esa anhelada sexta plaza, y el cuadro perico es séptimo; quien gane este domingo se hará con ella, mientras que un empate beneficia a los de Manuel Pellegrini.

Los andaluces, que entre semana doblegaron al Ludogorets (0-2) en la Liga Europa, suman dos victorias consecutivas en LaLiga -ante Real Sociedad (3-1) y Osasuna (2-0)-, tras romper una racha de tres jornadas sin vencer, y son el cuarto equipo menos goleado de la categoría (7).

Por contra, el equipo de Manolo González ya enlaza tres jornadas sin conseguir la victoria, con su derrota en el Santiago Bernabéu (2-0) y sus empates ante Valencia (2-2) y Girona (0-0), después de un arranque de campeonato ilusionante.

Los catalanes tendrán la baja de Leandro Cabrera, pero Urko González de Zárate se ha recuperado de una contusión. Más problemas tendrá el cuadro hispalense, además de con los lesionados Diego Llorente, Marc Bartra, Isco Alarcón y Nelson Deossa no podrán contar con Pablo García, con la Sub-20, pero Héctor Bellerín regresa al equipo.

EL DESCENSO, AMENAZA PARA REAL SOCIEDAD Y RAYO

También con empate a puntos, pero con muchas más urgencias, afrontan Real Sociedad y Rayo Vallecano su duelo de este domingo en el Reale Arena. Cinco unidades y una única victoria figuran en el casillero de ambos equipos, que quieren afrontar este parón desde una posición de tranquilidad.

Los donostiarras, que arrancaron la temporada con cinco jornadas consecutivas sin ganar y que marcan los puestos de descenso, rompieron la sequía ante el Mallorca (1-0), pero la semana pasada volvieron a caer ante el líder Barça (2-1) en un partido en el que, sin embargo, estuvieron a punto de rascar algo.

Los de Iñigo Pérez intentarán cerrar una buena semana en la que lograron su primera victoria en la fase de liga de la Conference League ante el Shkendija (2-0). En LaLiga, en cambio, no se imponen desde el estreno ante el Girona, y en sus últimos compromisos cayeron ante Atlético (3-2) y Sevilla (0-1).

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Alavés - Elche. Ortiz Arias (C.Madrileño) 14.00.

Sevilla - Barcelona. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 16.15.

Espanyol - Real Betis. Galech Apezteguia (C.Navarro) 18.30.

Real Sociedad - Rayo Vallecano. Guzmán Mansilla (C.Andaluz) 18.30.

RC Celta - Atlético de Madrid. Soto Grado (C.Riojano) 21.00.