Previa del RC Celta - Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid, eufórico tras sus últimas goleadas al calor del Metropolitano, mide su estado de forma este domingo en ABANCA Balaídos (21.00 horas) en el último partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports, donde examinará de nuevo sus dificultades a domicilio ante un RC Celta liderado por un pletórico Borja Iglesias y necesitado de su primera victoria del curso liguero.

Los de Diego Pablo Simeone atraviesan quizás su mejor momento de la temporada; tras remontar al Rayo Vallecano con un 'hat-trick' de Julián Álvarez (3-2), la semana pasada endosaron una de las mayores goleadas al eterno rival, el Real Madrid (5-2), y entre semana prolongaron su estado de euforia marcando otros cinco al Eintracht Frankfurt en 'Champions' (5-1).

Todos esos triunfos, con un balance de 13 goles a favor y cinco en contra, tienen un denominador común: fueron conseguidos al amparo de su público. Lejos de Riyadh Air Metropolitano, el conjunto rojiblanco todavía no ha conseguido vencer esta campaña; perdieron ante el RCD Espanyol (2-1) y empataron con el Deportivo Alavés (1-1) y el RCD Mallorca (1-1) en LaLiga, mientras que en Liga de Campeones tampoco fueron capaces de superar al Liverpool en Anfield (3-2).

Frente a sus dificultades lejos de casa, ganando solo en tres de sus últimas 13 visitas en el campeonato doméstico, los del 'Cholo' se han mostrado solventes en su feudo, de donde solo se han escapado dos puntos ante el sorprendente Elche (1-1) en la segunda jornada, y además han recuperado la pegada, personificada en un Julián Álvarez en un estado de forma espectacular.

El delantero argentino ha anotado seis de esos 13 últimos goles, además de proporcionar dos asistencias, y se ha convertido en la referencia atacante de un equipo que ha abandonado su tradicional solvencia defensiva -solo se ha quedado sin encajar en uno de los nueve encuentros disputados este curso- para dar rienda suelta a la calidad de sus futbolistas.

"Las características de los futbolistas siempre terminan marcando el estilo de los equipos. Yo no creo que los entrenadores nos podamos imponer a las características de los futbolistas, los futbolistas son los que terminan marcando el camino que el entrenador tiene que encontrar para que el equipo responda. Nos vamos adaptando a lo que el equipo va pidiendo y esperemos, obviamente, acertar", destacó Simeone en rueda de prensa.

'La Araña' formará de inicio ante los vigueses, pero su compañero en ataque es todavía una incógnita. En principio, el francés Antoine Griezmann, que alcanzó los 200 goles con la camiseta rojiblanca ante los alemanes, tiene más opciones, aunque el noruego Alexander Sorloth está recuperado de sus molestias y Álex Baena también ha superado una apendicitis y está disponible, sin olvidar al italiano Giacomo Raspadori.

Con el esloveno Jan Oblak bajo palos, Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet y Dávid Hancko serán fijos en defensa, mientras que en el centro del campo actuarán Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Nico González. Thiago Almada, José María Giménez y Johnny Cardoso continúan de baja.

Por su parte, el Celta espera aprovechar el impulso anímico de la victoria de Liga Europa ante el PAOK de Salónica (3-1) para tratar de conquistar su primer triunfo en LaLiga EA Sports, que ha rozado ya varias veces en las siete jornadas celebradas pero que todavía se le resiste.

Después de tropezar en su estreno frente al Getafe (0-2), los de Claudio Giráldez enlazaron cinco empates consecutivos frente a Mallorca, Real Betis, Villarreal, Girona y Rayo Vallecano, todos con el mismo resultado de 1-1, antes de romper la racha cayendo en casa del Elche hace unos días (2-1). Unos resultados que le dejan con cinco puntos, los mismos que marcan el descenso.

Al frente de la faceta goleadora se ha situado Borja Iglesias; el delantero compostelano se ha erigido en garantía de éxito para los gallegos con seis goles en los últimos seis encuentros del equipo, y solo Kylian Mbappé, Julián Álvarez y el jugador del Levante Etta Eyong acumulan más dianas que él en LaLiga (4).

Junto al 'Panda' podrían formar de inicio el incombustible Iago Aspas, con mucho menos protagonismo en estas dos últimas campañas, y posiblemente Bryan Zaragoza. El preparador gallego tendrá la ausencia del lateral serbio Mihailo Ristic, pero finalmente podrá contar con Javi Rueda, recuperado de molestias en el aductor.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

RC CELTA: Radu; Mingueza, Javi Rodríguez, Domínguez, Marcos Alonso, Hugo Álvarez; Hugo Sotelo, Beltrán; Aspas, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Koke, Barrios, Nico González; Griezmann y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano).

--ESTADIO: ABANCA Balaídos.

--HORA: 21.00/Movistar+.