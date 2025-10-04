Ocho heridos tras la explosión en el interior de un barco en el Puerto Deportivo de Fuengirola

Un total de ocho personas han resultado heridas este sábado tras una explosión en un barco localizado en el Puerto Deportivo de Fuengirola (Málaga), según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de la localidad a Europa Press.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 ha detallado a esta agencia que sobre las 12,20 horas de la mañana varios testigos llamaron al teléfono 112 alertando de la presencia de una embarcación que estaba ardiendo en el pantalán 2-3 del Puerto y que podía haber personas heridas. Asimismo, los alertantes han señalado que habían escuchado una explosión procedente del interior del barco.

Tras ello, la sala coordinadora ha dado el aviso a efectivos de bomberos, servicios sanitarios, Policía Local, Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Socorrismo, y Cruz Roja para que se desplazaran hasta dicha ubicación.

El Consistorio de Fuengirola ha apuntado en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, que los socorristas del Servicio de Salvamento llegaron hasta los ocho tripulantes del barco para ponerlos a salvo, quienes habían resultado heridos, tres de ellos de consideración, que inmediatamente fueron puestas a disposición de los servicios médicos de emergencia.

Además, el Ayuntamiento ha precisado que aún se desconocen los motivos por el que se produjo la explosión y, con ello, el incendio. Fruto de la deflagración, la embarcación se hundió y los responsables de la Agencia Andaluza de Puertos están siguiendo la situación de cerca para valorar la aplicación de medidas anti vertidos.