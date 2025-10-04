Nuria Fergó asegura que está muy bien sola, pero no cierra la puerta al amor

Nuria Fergó ha vivido el peor año de su vida tras el fallecimiento de su padre a causa de un cáncer y su ruptura sentimental con Juan Pablo Laura semanas después. Además, por si esto fuera poco, se enfrentaba a un revuelo mediático sin precedentes tras ofrecer una entrevista a Cruz Sánchez de Lara en la que habló de cómo vivió el embarazo de su hija y la ruptura con el padre de la misma.

Sin embargo, la artista cogía fuerzas este verano y resurgía como ave Fénix lanzando su nuevo single, 'Voy a ser feliz', una declaración de intenciones con el que pretendía dejar atrás los malos momentos y todos esos miedos que se adentraron de sí misma cuando peor estaba.

Este fin de semana, Nuria ha actuado en la 11ª gala solidaria contra el cáncer infantil que se ha celebrado en el Hotel Mas Yapiolas, en el Valle de Solius, y allí habló con la prensa sobre su estado actual.

La cantante fue preguntada por su corazón y sobre si es posible una reconciliación con Juan Pablo, pero dejó claro que "vivo el presente, mañana no, es mi filosofía de vida, el futuro no lo sé, entonces... yo vivo el día a día y ahora mismo estoy bien sola".

Además, aclaró que es una decisión que "yo he decidido y para adelante, no sé mañana lo que va a pasar... ojalá lo supiera, pero es difícil saberlo", dejando la puerta abierta a lo que pueda ocurrir.

Por otro lado, también se le preguntó por un posible reencuentro al completo con sus excompañeros de 'Operación Triunfo' para celebrar el 25 aniversario de la primera edición y aseguraba que "todos juntos de nuevo eso va a ser muy complicado, primero que ya no va a ser lo mismo porque no está Álex, con lo cual ya eso no va a ser igual".

Por último, la artista dejaba claro que lo más importante de todo es que "estemos en vuestros recuerdos y eso es muy bonito, que 25 años después seamos vuestros niños, como digo yo".