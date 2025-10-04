Mónica Pont echa balones fuera al preguntarle por las fotografías con un misterioso hombre

Tras varios años viviendo en México, Mónica Pont está exprimiendo al máximo su nueva etapa en España y hace unos días se dejaba ver con un amigo especialmente cómoda y relajada recorriendo la Milla de Oro de la capital madrileña que hicieron saltar todas las alarmas sobre una posible nueva ilusión.

Lejos de confirmar que está de nuevo enamorada, esta semana la actriz era preguntada por las imágenes y echaba balones fuera: "Es que no sé de quién hablas ¿es atractivo el hombre? ¿Vale la pena?".

Sin ganas de desvelar de quién se trataba, Pont comentaba que ese paseo con ese hombre no tiene ningún tipo de importancia: "Bueno, paseando ¿qué tipo de paseo? Porque claro, vosotros enseguida, enseguida, pasear con un hombre y ya está" y aclaraba que "no tengo novio pero estoy en búsqueda".

Por último, también le preguntaban por las críticas que ha recibido por no visitar a su madre en la residencia y confesaba que "me es igual, que bien" porque "tengo la conciencia muy tranquila".

La actriz, que no está pasando por un buen momento con su familia, aprovechaba las cámaras para lanzarles un mensaje: "Si no estoy bien yo, no puedo ayudar a los demás, tengo que estar bien yo para poder dar a los demás, y entre ellos está mi hijo, a mí nadie me ayuda si no".