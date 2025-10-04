Las temperaturas aumentan este sábado en sur y este de la Península y en Baleares, y el extremo norte registrará lluvias

Las temperaturas máximas aumentarán este sábado en la zona sur y este de la Península, así como en Baleares, mientras que un frente frío recorrerá el extremo norte y dejará cielos nubosos o cubiertos, con lluvias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La AEMET prevé para este sábado que este frente frío afecte a Galicia, área cantábrica, norte de la Ibérica y cara norte del Pirineo, sin que se descarte en zonas aledañas. En el resto de la Península, se espera un tiempo estable, con abundante nubosidad de tipo alto que dará paso a cielos poco nubosos o despejados, además de intervalos de nubes bajas matinales en el Cantábrico oriental, alto Ebro, Estrecho y litorales mediterráneos.

En cuanto a Baleares, se esperan intervalos nubosos con baja probabilidad de algún chubasco ocasional en el norte y con tendencia a despejar, mientras que en Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad baja en los nortes y con algunos intervalos de nubes medias y altas en el oeste.

Además, se prevén probables nieblas o bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico oriental, alto Ebro, Estrecho y litorales mediterráneos, con brumas y nieblas en el norte peninsular al paso del frente.

En cuanto a las temperaturas máximas, irán en aumento en Baleares, litoral de Huelva, tercio nordeste peninsular y resto de áreas mediterráneas. Por otra parte, los descensos serán localmente notables en el Cantábrico occidental y Galicia, así como en las costas atlánticas gaditanas y puntualmente en otras zonas del extremo oeste.

Respecto a las mínimas, estarán en aumento en los archipiélagos, Ampurdán y tercio sureste peninsular y habrá descensos en montañas del extremo norte y Extremadura y aledaños. En el resto del país se esperan pocos cambios térmicos. Además, se podrán superar los 34ºC en puntos del Guadalquivir, Alborán o Segura.

Por último, soplarán vientos moderados del sur y suroeste rolando a componente norte en litorales de Galicia y Cantábrico y de alisio en Canarias, ambos con posibilidad de algún intervalo fuerte. Asimismo, los vientos serán flojos en general, de componente oeste en el resto y tenderá a arreciar el poniente en el Estrecho y Alborán, el cierzo en el Ebro, la componente sur en Baleares y litorales de la fachada oriental peninsular y al final la tramontana en Ampurdán.