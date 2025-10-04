Agencias

La ultraconservadora Sanae Takaichi, nueva líder del partido del Gobierno y favorita a nueva primera ministra

Por Newsroom Infobae

Guardar

La ultraconservadora Sanae Takaichi se ha convertido este sábado en la nueva líder del Partido Liberal Democrático de Japón, el partido del Gobierno nipón, y tiene al alcance de la mano convertirse el próximo 15 de octubre, previa votación en el Parlamento, en la nueva primera ministra del país.

Takaichi, de 64 años, ha derrotado en la votación final a su gran rival, el ministro de Agricultura Shinjiro Koizumi, hijo del ex primer ministro japonés Junichiro Koizumi.

Las opciones de Takaichi para terminar reemplazando definitivamente al ex primer ministro Shigeru Ishiba son enormes porque el PLD, en coalición con su socio menor, el partido Komeito, sigue siendo la mayor fuerza en el Parlamento y los partidos de oposición carecen ahora mismo de la unidad suficiente como para oponerse al mandato.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La elección de Nueva York como sede de Naciones Unidas, entre intereses políticos y geográficos

La elección de Nueva York

Argentina declara como organizaciones terroristas a Los Choneros y Los Lobos

Argentina declara como organizaciones terroristas

La ONU alerta del inicio de una etapa aún más "peligrosa y mortal" para los civiles en la guerra de Ucrania

La ONU alerta del inicio

Qatar, Egipto y Turquía aplauden la respuesta de Hamás al plan de Trump para terminar la guerra de Gaza

Qatar, Egipto y Turquía aplauden

La ONU alerta de una "inminente" crisis humanitaria en la región sudanesa de Darfur debido al conflicto armado

La ONU alerta de una