La ultraconservadora Sanae Takaichi, nueva líder del partido del Gobierno y favorita a nueva primera ministra

La ultraconservadora Sanae Takaichi se ha convertido este sábado en la nueva líder del Partido Liberal Democrático de Japón, el partido del Gobierno nipón, y tiene al alcance de la mano convertirse el próximo 15 de octubre, previa votación en el Parlamento, en la nueva primera ministra del país.

Takaichi, de 64 años, ha derrotado en la votación final a su gran rival, el ministro de Agricultura Shinjiro Koizumi, hijo del ex primer ministro japonés Junichiro Koizumi.

Las opciones de Takaichi para terminar reemplazando definitivamente al ex primer ministro Shigeru Ishiba son enormes porque el PLD, en coalición con su socio menor, el partido Komeito, sigue siendo la mayor fuerza en el Parlamento y los partidos de oposición carecen ahora mismo de la unidad suficiente como para oponerse al mandato.