La UE compromete 800.000 euros para auxiliar a las comunidades afectadas por los ciclones en Filipinas

La Unión Europea ha anunciado este sábado la entrega de 800.000 euros en concepto de ayuda a las comunidades afectadas por la serie de ciclones tropicales que lleva sacudiendo Filipinas desde hace semanas y a los que se ha sumado un grave terremoto que ha dejado más de 70 muertos en todo el país.

Miles de personas tuvieron que ser evacuadas el pasado 22 de septiembre en Filipinas ante el paso del supertifón 'Ragasa' y, cuatro día después, la tormenta 'Bualoi' (localmente llamada 'Opong'), tocó tierra en seis ocasiones en distintas regiones del país y dejó a su paso lluvias torrenciales y vientos muy fuertes. Esto ha provocado que más de un millón de familias se hayan visto afectadas en un total de 16 regiones.

Además, otros cuatro días después, este 30 de septiembre, un potente seísmo con epicentro en la ciudad de Bogo, en la región central de Cebú, provocó graves daños en infraestructuras, así como el colapso de hospitales y el corte de carreteras clave. Además de los 72 fallecidos confirmados hasta ahora el terremoto dejó unos 300 heridos.

Vista la situación, "la UE está proporcionando 800.000 euros para ayudar a la población más afectada, incluidas las comunidades afectadas por conflictos", ha explicado la comisaria europea de Preparación, Gestión de Crisis e Igualdad, Hadja Lahbib, en su cuenta de la red social X.