La Sub-21 desconvoca a Marc Bernal y llama a Fer López

El centrocampista del FC Barcelona Marc Bernal ha sido liberado este sábado de la convocatoria de la selección española Sub-21 para los partidos ante Noruega y Finlandia por "molestias físicas", y el seleccionador David Gordo ha llamado al jugador del Wolverhampton Fer López para ocupar su lugar en la lista.

"Fer López suple en la convocatoria a Marc Bernal, quien presenta molestias físicas. Los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol, en contacto con sus homólogos del FC Barcelona, han atendido los informes presentados el viernes por la noche por el club catalán, con la lista de David Gordo ya anunciada a mediodía. Anteponiendo siempre la salud del futbolista, la RFEF ha optado por desconvocar a Marc Bernal", informó el organismo federativo.

Este mismo sábado, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, cuestionó la convocatoria de Marc Bernal con la Sub-21. "Es una situación difícil. Viene de una lesión grave y estuvo fuera más de 12 meses. No está al mismo nivel físico que antes de la lesión y tenemos que cuidarle. La federación también tiene que cuidarle", avisó.

Según informa la RFEF, Fer López se incorporará el lunes a la concentración de la Sub-21. El viernes 10 de octubre, los de David Gordo jugarán un amistoso ante Noruega en el Pedro Escartín de Guadalajara (21.00 horas), y el martes 14, en el Estadio Castalia de Castellón (18.30 horas), se medirán con Finlandia en el tercer partido de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría de 2027.

