Juezas y Jueces para la Democracia denuncia que Israel violó el derecho internacional al apresar la flotilla

Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) ha expresado este sábado su "más firme condena ante las acciones de agresión" cometidas esta semana por las Fuerzas Armadas del Estado de Israel contra la flotilla de barcos civiles en aguas internacionales.

A través de un comunicado, la asociación ha defendido que estas actuaciones han supuesto una "vulneración flagrante" del principio de libertad de navegación en Alta Mar, reconocido en los artículos 87 y 90 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar.

En un plano más amplio, han apuntado que este incidente se ha unido a los "más que consolidados indicios de crímenes" contra la paz, la humanidad y de genocidio "imputables al ejército israelí y documentados por órganos y agentes de las Naciones Unidas".

"Es una muestra más del desprecio por las normas de derecho internacional por parte del Estado de Israel y un paso más en su voluntario abandono del concierto de naciones civilizadas que se rigen por las normas de derecho internacional", han calificado.

En esa línea, han arremetido también contra el modelo de uso de la fuerza indiscriminada frente a civiles: "De manera masiva, y hasta la fecha también impune, mata, detiene arbitrariamente o les condena a la muerte por hambre".

"Es un ejemplo de las consecuencias de la ceguera voluntaria con la que durante años la comunidad internacional ha permitido operar a las fuerzas armadas y el gobierno israelí", han enmarcado.

Según la asociación, esa impunidad ha generado una "espiral de ilegalidad" que amenaza cualquier persona o comunidad que simplemente se oponga o suponga una perturbación de sus planes ilícitos como es el homicidio de periodistas y, ahora también, la detención ilegal en aguas internacionales de civiles desarmados.

Por ello, han recordado los preceptos legales de la Convención de Ginebra de 1949 que establecen que "se permita y garantice el libre paso de todo envío de medicamentos y de material sanitario, así como de objetos necesarios para el culto, destinados únicamente a la población civil, aunque sea enemiga. Permitirá, asimismo, el libre paso de todo envío de víveres indispensables, de ropa y de tónicos reservados para los niños de menos de quince años y para las mujeres encintas o parturientas".

"Flagrante es la ilegalidad de la detención, como flagrante el incumplimiento de sus obligaciones", han subrayado desde JJPD para poner de nuevo el foco en la llamada Flotilla de la Libertad. Así, han sostenido que, toda vez que el Estado de Israel admite el derecho Internacional Humanitario, debe cumplir con sus obligaciones.

Para ello, han instado a que todos los gobiernos, el español incluido, deben exigir el cumplimiento estricto de las mismas: "Todas las naciones civilizadas de la tierra, España incluida, deben exigir las oportunas responsabilidades frente a las atrocidades que, en estos mismos momentos, las fuerzas israelíes están cometiendo en flagrante vulneración del derecho internacional imperativo", han expuesto.

"Sólo un derecho internacional creíble y eficaz es garantía las condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, como dice el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas", han argumentado.

Por eso, desde Juezas y Jueces para la Democracia han exigido la adopción de las medidas necesarias para restablecer el vigor del derecho internacional en defensa de la dignidad humana, ya que hoy se ve "agredida y amenazada por las ilegítimas acciones" del gobierno y el ejército israelí.