Agencias

Israel anuncia la "implementación inmediata" de la primera fase del plan de Trump para Gaza

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Gobierno de Israel ha anunciado la puesta en marcha del plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro de la Franja de Gaza, después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) haya anunciado este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes para alcanzar un alto el fuego en el enclave palestino.

"Tras la respuesta de Hamás, Israel se prepara para la implementación inmediata de la primera etapa del plan del presidente Trump para la liberación inmediata de todos los rehenes", ha informado la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado de prensa.

En la misma nota, las autoridades hebreas han asegurado que continuarán trabajando "en plena cooperación" con la Casa Blanca "para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel, que son consistentes con la visión del presidente Trump".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Supremo de EEUU vuelve a fallar a favor de Trump sobre retirar el estatus de protección a 300.000 venezolanos

El Supremo de EEUU vuelve

Arce denuncia intentos de sectores afines a Evo de impedir la segunda vuelta de las presidenciales en Bolivia

Arce denuncia intentos de sectores

Qatar y Egipto aplauden la respuesta de Hamás al plan de Trump para liberar a los rehenes israelíes

Qatar y Egipto aplauden la

Guterres nombra a la delegada de Malta ante la ONU como representante especial para niños y conflictos armados

Guterres nombra a la delegada

Trump ve a Hamás "listo para una paz duradera" y pide a Israel "parar inmediatamente los bombardeos"

Infobae