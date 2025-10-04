Isabel Jiménez desearía que la Reina Letizia se vistiese de 'Slowlove'

Tras una década luchando por hacerse un hueco en el mundo de la moda, Sara Carbonero e Isabel Jiménez celebraban el pasado mes de mayo en LOS40 Classic el 10 aniversario de SlowLove. Aquella marca que crearon con ilusión se ha convertido en algo que ni ellas mismas imaginaban y ahora siguen luchando por mantener ese hueco en el armario de sus clientas.

Hace unos días, Isabel se dejaba ver ante las cámaras y al preguntarle por su marca desvelaba que les encantaría vestir algún día a la Reina Letizia o a sus hijas, ya que en SlowLove hay ropa para todos los gustos.

"Por supuesto, yo creo que hay cosas de la colección que seguro que le encajan para todo porque además yo creo que es mucho su estilo, lo bueno que tiene Slowlove es que es muy versátil y para todas las edades", desvelaba la presentadora de Informativos.

Además, no solo desearía vestirla, también le encantaría poder entrevistar a la monarca en un programa aunque entiende que "es complicado porque somos muchos medios entonces eso no sé cómo se gestionaría, pero sería maravilloso".

Por último, le preguntaban cómo se encuentra tras su divorcio y confesaba estar "bien" porque tiene "todo colocado, la vida sigue y al final por los niños hay que ser una familia", ya que "la prioridad es verlos a ellos bien y a partir de ahí lo demás es secundario".