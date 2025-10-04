Agencias

Gisela Lladó desvela cómo está viviendo la separación con el padre de su hijo

Por Newsroom Infobae

Gisela Lladó se convertía este verano en noticia tras conocerse la noticia de la separación del padre de su hijo, José Ángel Ortega. "Siempre seremos una familia, pese a nuestra separación como pareja", aseguraba la artista a través de sus redes sociales.

Siempre alejada del foco mediático y compartiendo a través de sus perfiles en redes sociales lo justo sobre su vida privada, la cantante ha reaparecido ante las cámaras este fin de semana y ha desvelado cómo está viviendo la separación.

Gisela ha explicado que lo está pasando "como todas las personas que pasan por un momento así", una etapa en la que "hay momentos mejores, días mejores, días peores, pero adaptándome a la nueva situación y poco a poco porque al final hay que fluir, hay que adaptarse y llevarlo de la mejor manera posible, sobre todo con respeto y con cariño".

Además, ante la posibilidad de una reconciliación, la artista ha asegurado que "ahora es muy reciente todo, no te podría contestar a eso" porque "la vida da muchas vueltas, pero de momento lo que hay que hacer es encontrar la paz, la estabilidad y a partir de ahí, pues ya se verá".

Aunque parecía que Gisela estaba viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida tras la llegada de su hijo Indiana hace tan solo unos meses, la periodista Lorena Vázquez confirmaba el pasado mes de julio en el programa 'Y ahora Sonsoles' que la cantante había puesto punto y final a su matrimonio con José Ángel, con el que llevaba más de una década de amor.

