Fallece un motorista y cuatro personas resultan heridas en un accidente múltiple en Vigo

Por Newsroom Infobae

Un motorista perdió la vida y cuatro personas resultaron heridas de gravedad tras un accidente entre una moto y dos turismo en la PO-552, a su paso por la parroquia de Oia, en Vigo.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 23.20 horas de este viernes y fueron varios particulares los que alertaron del choque.

La central de emergencias alertó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que una vez en el punto confirmaron que era necesaria la intervención de los Bomberos de Vigo para liberar a una de las personas atrapadas en el interior de uno de los turismos.

Asimismo, informaron a la Guardia Civil, a la Policía Local y a los efectivo de Protección Civil de la zona. El accidente, según los equipos de intervención, se produjo cuando un turismo impactó contra una motocicleta, que posteriormente colisionó contra otro vehículo.

Las cuatro personas que viajaban en el primer turismo fueron trasladadas con pronóstico grave y una de ellas tuvo que se excarcelada por los Bomberos. Los ocupantes del segundo vehículo no resultaron heridos.

