España condena el "brutal" ataque ruso contra la estación de tren de Shostka

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado el "brutal" ataque de este sábado efectuado por un avión no tripulado ruso contra la estación de tren de Shostka, en el este de Ucrania, que ha dejado al menos una treintena de heridos este sábado.

"El ataque ruso contra la estación de Shostka, en la provincia ucraniana de Sumi, es un nuevo y brutal caso de la violencia indiscriminada que Rusia emplea contra objetivos civiles", ha lamentado Albares en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

De los 30 heridos, al menos ocho han tenido que recibir tratamiento en centros médicos de la zona, y uno se encuentra en cuidados intensivos, en estado grave, según ha informado el gobernador ucraniano de Sumi, Oleg Hrigorov.

Entre los heridos hay tres niños de 8, 11 y 14 años. El mayor de ellos se encuentra con pronóstico reservado pero su vida no corre peligro.

El bombardeo ruso, estiman las autoridades ucranianas, parece tratarse de un nuevo episodio del repunte de atauqes rusos de esta semana contra la infraestructura de energía y transporte del país. Moscú no se ha pronunciado a este respecto.

"Estamos con Ucrania, resueltos a aumentar la presión sobre Rusia para poner fin a esta barbarie", ha concluido el ministro Albares.