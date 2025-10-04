Elena Tablada asegura encontrarse "súper bien" tras ganar a Javier Ungría en los juzgados

Después de conocer hace unos meses la sentencia final del proceso judicial que han protagonizado durante estos años Javier Ungría y Elena Tablada por la que el juez le otorgaba a ella la custodia total de la hija en común, Europa Press ha podido hablar con la diseñadora esta semana y nos ha confesado que está "súper bien".

"Estoy súper contenta, es que ustedes se quedan siempre con lo malo, yo me quedo con lo bueno. Mi hija está conmigo, con su hermana, y todo se ha quedado como estaba, incluso mejor", desvelaba Tablada al preguntarle por el momento que está atravesando al dejar atrás la 'guerra judicial' con el empresario.

Además, Elena aclaraba que está de acuerdo con su exmarido en una cosa: "Esto no era una batalla ni era una guerra. Aquí no hay una pelea". Unas declaraciones que llaman la atención después del proceso judicial que han vivido y el cruce de reproches en los platós de televisión.

Por último, Tablada reconocía que "estoy en el mejor momento de mi vida, tanto física como emocionalmente"... y lo cierto es que solo hay que verla sonreír para saber que ha borrado de un plumazo los malos recuerdos que tiene de estos año de lucha judicial.