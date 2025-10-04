El Ejército israelí confirma que prosigue con su operación de asedio sobre la ciudad de Gaza

El Ejército israelí ha confirmado este sábado que prosigue con su operación de asedio sobre la ciudad de Gaza en pleno proceso de "evaluación" de los últimos acontecimientos de esta pasada noche en la que el movimiento Hamás ha aceptado -- siempre en principio y con numerosos condicionantes a negociar -- el plan de paz de EEUU.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, el coronel Avichai Adraee, ha informado en su cuenta de la red social X que "las fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel continúan rodeando la ciudad de Gaza" y que los "intentos de regresar a ella plantean un grave peligro". Además, la zona de Wadi Gaza, la esporádica corriente fluvial que separa el norte del sur del enclave, "aún se considera una zona de combate peligrosa".

Fuentes médicas palestinas han denunciado que los ataques de Israel ha continuado durante la pasada noche y las primeras horas de luz de hoy.

De hecho, informan que al menos siete personas han muerto en la ciudad de Gaza por nuevos bombardeos israelíes efectuados desde el amanecer de este sábado y en medio de la incógnita sobre el derrotero del plan de paz. Israel se ha comprometido a cumplir con una difusa "primera fase" que supondría, de nuevo en principio y cuando dé junto a Hamás luz verde al proceso, la suspensión inmediata de ataques y la liberación de rehenes y canje de prisioneros en un plazo de 72 horas.

Entre los siete fallecidos, según fuentes del hospital Bautista de la ciudad, hay cuatro muertos extraídos de los escombros de un bombardeo en el barrio de Tuffah, en el noroeste de la ciudad.

Además, en horas previas, el hospital de Al Shifa confirmó las muertes de cinco personas por el impacto de un proyectil israelí contra una casa al oeste de la ciudad de Gaza

También hay constancia durante la pasada noche de la muerte de dos niños en un ataque de un avión no tripulado israelí contra una tienda de campaña en la zona de desplazados de Al Mauasi, en la costa central del enclave palestino, según fuentes de la agencia palestina Sanad.

La misma agencia informa además de que las fuerzas israelíes han lanzado en los últimos minutos nuevos ataques contra los barrios de Yarmuk, Al Nafaq y Ramzon Al Ghafri, también en la ciudad de Gaza, coincidiendo con el regreso de familias palestinas a esas zonas.