El candidato libertario por Buenos Aires rechaza retirarse pese a sus vínculos con el narcotráfico

El cabeza de lista del partido La Libertad Avanza (LLA) por Buenos Aires para las próximas legislativas, José Luis Espert, ha asegurado que no tiene intención de renunciar a pesar de haber recibido 200.000 dólares (unos 170.000 euros) del narcotraficante argentino Federico 'Fred' Machado, detenido en Estados Unidos.

"No me bajo nada", ha publicado este viernes Espert, figura clave del partido LLA, en su cuenta en X cuando estaba precisamente en la Quinta de Olivos, residencia presidencial argentina, reunido con el líder de LLA y presidente argentino, Javier Milei. El propio Milei ha republicado este mensaje.

Espert habría trasladado a Milei su intención de renunciar a su candidatura, pero éste le habría brindado todo su apoyo, informa la prensa argentina citando fuentes conocedoras del encuentro, en el que también estuvieron presentes Karina Milei y Santiago Caputo.

Espert ha confirmado tras una denuncia presentada contra él que sí recibió los 200.000 dólares de una empresa de Machado, pero ha argumentado que fue en pago por su actividad privada.

"A comienzos de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro 'La sociedad cómplice' en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión, acepté y se lo agradecí públicamente. Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como candidato presidencial", dijo.

"Quedé shockeado y en pánico. Nunca imaginé que podía pasar una cosa así en mi vida. No tenía la menor idea y nunca la tuve de estas supuestas actividades y presuntas actividades ilícitas del señor Machado, que se hicieron públicas mucho después de concluir mi relación contractual", afirmó Espert en su comunicado.

El propio Milei defendió a Espert en una entrevista con Radio Mitre. "No me voy a dejar psicopatear y que ensucien a gente honesta" que lanza acusaciones de corrupción desde sectores que fueron responsables del deterioro económico del país, ha argumentado en referencia al denunciante, el sindicalista Juan Grabois.

Espert es candidato a diputado en las elecciones legislativas revistas para el 26 de octubre, en las que Milei se juega una gestión tranquila de los dos años de mandato que le quedan.