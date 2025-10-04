Crónica del Real Madrid - Villarreal: 3-1

El Real Madrid recuperó provisionalmente el liderato de LaLiga EA Sports 2025-2026 tras imponerse este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu con trabajo por 3-1 a un buen Villarreal CF, apoyado en una óptima segunda parte y al buen hacer del extremo brasileño Vinícius Jr, esta vez el líder en la victoria con un doblete y acciones de mérito.

No fue un regreso fácil del conjunto madridista ante su afición tras la derrota en el derbi. El 'Submarino Amarillo' plantó cara en los dos escenarios que tuvo el encuentro, el pausado de la primera parte y el agitado de la segunda, tuvo sus opciones y sólo hincó la rodilla pasado el minuto 80 cuando Kylian Mbappé sentenció.

Esta vez no fue el delantero francés el mejor, papel que fue para un 'Vini', que hizo los dos primeros tantos, se mostró siempre muy incisivo y vertical, también con algunas ayudas en defensa que tanto se le reclaman. Ya suma cinco goles en liga y Xabi Alonso le recompensó con su tercer partido completo de los últimos cuatro.

El de Tolosa avivó el debate de la semana y dispuso un once con Fede Valverde como lateral derecho, donde el uruguayo no terminó de encontrarse. Además, mantuvo el medio y el frente ofensivo de Almaty, recuperando a Eder Militao y Álvaro Carreras para la zaga. Marcelino García también metió piernas frescas respecto a la Champions con Thomas Partey, Sergi Cardona, Alberto Moleiro y Tani Oluwayesi, con un 4-4-2 ordenado en su propio campo.

Al Real Madrid le costó encontrar espacio en la telaraña tejida por el técnico asturiano, que cortocircuitó el juego entrelíneas local. Con muy poco de Arda Güler y con Mbappé también desactivado y sin poder ganar los duelos ante un sólido Rafa Marín, el equipo madridista no tuvo grandes ocasiones en un choque donde su rival se esmeraba en bajarle las revoluciones cuando tenía el balón y a sorprender con alguna transición.

Eso obligó al conjunto local a jugar por fuera, donde Vinícius Jr y Franco Mastantuono trataron de meter ritmo y lograron que a la veintena de minutos sus pares (Santiago Mouriño y Cardona) tuvieran amarilla. El argentino fue el que gozó de la mejor ocasión, generada tras una mala salida de balón visitante, pero la asistencia de Mbappé y con Arnau Tenas descolocado la estrelló con todo a favor en la pierna de Renato Veiga.

Dos cabezazos peligrosos de Aurelien Tchouaméni, tras buenos centros de 'Vini' y del '30', y un disparo de Mbappé fueron las otras mejores opciones del Real Madrid en la primera media hora. A partir de ahí, el Villarreal controló mejor el encuentro y pudo incluso adelantarse en el marcador, con Thibaut Courtois firme para detener el mano a mano de Oluwayesi, todo potencia para deshacerse al espacio de Dean Huijsen y Militao.

LA SEGUNDA PARTE SE ACELERA

Otro aviso al contragolpe del 'Submarino Amarillo' y un disparo cerca del palo de Mastantuono cerraron un primer acto y dieron paso a un segundo que trajo una declaración de intenciones de Marcelino con las entradas de Nicolas Pépé y Georges Mikautadze. Sin embargo, 'Vini' se encargó de echarlas por el tierra con el 1-0 nada más reanudarse el partido después de una buena maniobra para deshacerse de Mouriño y que su disparo, tras tocar en Santi Comesaña, superase a Tenas.

La desventaja hizo que el Villarreal diese definitivamente el paso adelante y apareciesen más espacios, lo que ayudó a ver más a Valverde en labores ofensivos y defensivas, y un partido con algo más de agitación donde el 'Submarino Amarillo' lo pudo empatar tras un error local y una internada de Pépé y un pase que no encontró una pierna amiga.

Xabi Alonso reaccionó al instante e introdujo a Jude Bellingham y Eduardo Camavinga por Güler y Ceballos y los deseados espacios trajeron el 2-0. 'Vini' inició la jugada y el brasileño la acabó con Rafa Marín, quizá en la única ocasión que midió mal del choque, tocándole y derribándole. Cuadra Fernández lo consideró penalti y Mbappé se lo cedió al '7' que, con algo de suspense, firmó un doblete que parecía definitivo.

No lo fue porque Mikautadze redujo a continuación y después de que Tenas, también a gran nivel, le negase la sentencia en dos ocasiones a Bellingham. El partido enloqueció y la rigurosa expulsión de Mouriño no le dio más control a los locales, con Camavinga cortando con valentía una peligrosa contra local. Casi a renglón seguido, una buena presión de Bellingham a Partey provocó el definitivo 3-1, anotado por Mbappé con generosa asistencia de Brahim, relevo de Mastantuono minutos antes, y cerró el encuentro.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 3 - VILLARREAL CF, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Ceballos (Camavinga, min.64), Tchouaméni, Güler (Belligham, min.64); Mastantuono (Brahim, min.75), Mbappé (Rodrygo, min.83) y Vinícius Jr.

VILLARREAL: Tenas; Mouriño, Rafa Marín, Veiga, Cardona; Buchanan (Pepe, min.46), Comesaña (Parejo, min.86), Partey, Gueye (Pedraza, min.73); Oluwayesi (Alti, min.82) y Moleiro (Mikautadze, min.49).

--GOLES.

1-0, minuto 47. Vinícius Jr.

2-0, minuto 69. Vinícius Jr, de penalti.

2-1, minuto 73. Mikautadze.

3-1, minuto 81. Mbappé.

--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C. Balear). Amonestó a Tchoauméni (min.33), Mastantuono (min.45+1), por el Real Madrid, y a Cardona (min.12), Mouriño (min.21), Gueye (min.69), por el Villarreal. Expulsó por doble amarilla a Mouriño en el minuto 77.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu. 75.216 espectadores.