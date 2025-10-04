(Crónica) Athletic y Girona pasan la crisis a Mallorca y Valencia

El Athletic Club doblegó (2-1) al Mallorca y el Girona se impuso también 2-1 al Valencia, victorias para respirar y cortar un momento malo que tendrán que masticar sus rivales durante el parón por selecciones, mientras que el Levante venció (0-2) al Real Oviedo.

La octava jornada de LaLiga EA Sports supuso un triunfo vital para los de Ernesto Valverde, que no ganaban desde el último día de agosto. San Mamés empujó y el equipo rojiblanco respondió con una arrolladora primera parte en la que solo subió el 1-0 de Iñaki Williams, de penalti, muy poco premio que les pudo costar caro.

Los 'leones' fueron una vez más poco fieros de cara al gol, a pesar del buen partido de Robert Navarro y del regreso tras lesión de Nico Williams. La segunda parte cambió el guion y el Mallorca, también necesitado, mejoró hasta encontrar el gol de Samu Costa, con cierta fortuna cuando parecía buscar el centro desde la banda izquierda. Un golazo al fin y al cabo, que Alejandro Rego dejó en nada poco después, reacción vital para los locales.

El Athletic pidió la hora pero sacó una victoria obligada que, pese a la mala dinámica, le coloca en quinta posición a falta de que termine la jornada. Mientras, el Mallorca cayó al 'farolillo rojo'. En Montilivi, el cuadro catalán supo sufrir un poco más en este inicio de temporada para sacar esta vez la primera victoria, a costa de un Valencia que huele ahora una crisis con la que no contaba. El meta del Girona Paulo Gazzaniga fue vital para que los de Míchel se vayan al parón por selecciones fuera del descenso.

El Valencia, en su segunda derrota seguida, dejó malas sensaciones, lejos de las que apuntaba su inicio de curso, y en esta octava jornada compitió tarde. La lesión de Mouctar Diakhaby fue un mal inicio para los 'che' y, en el minuto 18, Vladyslav Vanat hizo el 1-0 que Gazzaniga se encargó de resguardar con sus paradas.

Fue Diego López quien empató para los de Carlos Corberán y Gazzaniga de nuevo evitó que el Valencia hiciera más daño. Arnau devolvió la delantera al Girona y, jugando con uno menos por la expulsión de Iván Martín, Montilivi tuvo que esperar hasta el final para celebrar el primer triunfo, que encadena con dos empates.

Mientras, en un duelo por alejar la zona baja de la tabla, el Levante se llevó los tres puntos ante un Real Oviedo que protestó la mala posición de José Luis Munuera en algunas acciones, como antes del 0-1. A la media hora de encuentro, el balón por banda izquierda llegó a un Carlos Álvarez que definió a la perfección.

El cuadro asturiano trató de crecer con la posesión, pero el Levante se defendió bien. El Carlos Tartiere vio cerca el empate con la entrada de Ilyas y algo más de profundidad de Hassan, pero el gol sonrió a un inspirado Etta Eyong, cinco goles en Liga, para la sentencia del Levante. El Oviedo (6 puntos) se hundió, sin aprovechar el empujón de ganar en Mestalla el martes y el equipo 'granota' ganó tres jornadas después para sumar ocho puntos.