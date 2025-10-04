Cristina Rodríguez, crítica con Alessandro Lequio por sus declaraciones sobre Mar Flores

Mucho se está hablando en las últimas semanas de Alessandro Lequio desde que su nombre apareciera en las memorias de Mar Flores. Después de revivir su historia de amor con la modelo, las declaraciones que ha hecho el colaborador de televisión han sido duramente criticadas por algunos rostros conocidos.

Cristina Rodríguez ha sido la última que ha hablado públicamente de él y de los comentarios que ha hecho de Mar y sobre las mujeres: "Me parece tan cruel, tío, que... le has puesto los cuernos a todas las mujeres de tu vida y a las que no han sido de tu vida... ¿y hablas de ella?".

Además, la diseñadora reflexionaba con que no sabe si la modelo "se ha aprovechado de los hombres o no, no tengo ni idea, pero también ellos se habrán aprovechado de ella porque a veces ellos quieren tener una tía guapísima a su lado... Cógete una fea, cógete una que sea ingeniera aeroespacial y que sea fea".

Rodríguez reflexionaba con que siempre se hacen juicios de valor hacia las mujeres "y sobre todo tipos que tratan mal a las mujeres, cuando tengas la boca limpia habla mal, habla de otras mujeres, pero no, no la tienes limpia", decía refiriéndose a Lequio.

Por último, dejaba claro que "no podemos decir Alessandro Lequio es un hombre fiel, leal, no lo ha sido y ni siquiera sé si lo será, si lo es... Entonces cállate", sentenciaba.