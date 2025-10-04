Agencias

China reclama a Japón una política racional a punto de la llegada al poder de la nacionalista Sanae Takaichi

Por Newsroom Infobae

El Gobierno chino ha expresado su deseo de mantener una política "positiva y racional" en declaraciones de su portavoz de Exteriores tras la victoria de la ultraconservadora y nacionalista Sanae Takaichi en las primarias de este sábado del gobernante Partido Liberal Democrático, que prácticamente le garantizan la próxima jefatura del Gobierno nipón.

Takaichi es conocida por sus visitas al santuario de guerra de Yasukuni, donde se encuentran los restos mortales de criminales de guerra japoneses, varios de ellos implicados en los numerosos conflictos con China.

Aunque el Ministerio de Exteriores chino ha declarado que el resultado de las primarias es un "asunto interno" de Japón y no se dirige explícitamente a Takaichi, que todavía no es primera ministra, sí que espera que "la parte japonesa se atenga a los principios y el consenso establecidos en los cuatro documentos políticos entre China y Japón".

Asimismo, espera que "honre sus compromisos políticos en temas importantes como la historia y la cuestión de Taiwán, siga una política positiva y racional hacia China y ponga en práctica el posicionamiento de avanzar integralmente la relación estratégica de beneficio mutuo", según declaraciones recogidas en la web de la cartera.

