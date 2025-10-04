Bárbara Mirjan luce un impresionante vestido de novia de Navascués

Bárbara Mirjan se ha convertido en el centro de todas las miradas en la Iglesia del Cristo de los Gitanos en Sevilla cuando ha llegado en un carruaje de caballos vestida de blanco junto a su padre para darse el 'Sí, quiero' con Cayetano Martínez de Irujo.

La novia ha lucido un vestido diseñado exclusivamente para ella por la firma Navascués confeccionado en crep, con escote cuadrado, mangas desmontables que le permitirá no tener que cambiar de estilismo a lo largo del día y velo en tul.

La parte superior del vestido es ceñida, lo que realza su figura y está combinado con una falda voluminosa en la que destaca un bordado floral en el centro del abdomen, a juego con el puño de su manga derecha.

Bárbara ha llegado acompañada por su padre, Bachar Mirjan, juntos han entrado en este Santuario donde le esperaba Cayetano y al llegar al altar, los dos novios han protagonizado un cariñoso abrazo con el que demuestran su gran complicidad.