Aumentan a más de 67.000 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

Por Newsroom Infobae

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este sábado en más de 67.000 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel contra el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos más de 65 durante el último día.

"El balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 67.074 mártires y 169.430 heridos desde el 7 de octubre de 2023", ha indicado el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, en el que detalla que durante las últimas 24 horas han llegado a los hospitales que aún siguen operativos 66 cadáveres y 227 heridos.

Así, ha detallado que entre los muertos durante el último día figuran seis palestinos tiroteados por las fuerzas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria --lo que eleva a 2.603 el total de muertos en estos sucesos--, al tiempo que ha apuntado que desde el 18 de marzo, cuando Israel rompió el alto el fuego pactado en enero y relanzó su ofensiva se han confirmado 13.486 muertos y 57.389 heridos.

El balance recoge además la muerte de dos niños en las últimas 24 horas debido a la hambruna y la malnutrición, con lo que son ya 459 las personas fallecidas por estas circunstancias, incluidos 154 menores.

Estas cifras incluyen a 720 fallecidos añadidos a los listados después de su aprobación por parte del Comité Judicial encargado de revisar los casos de personas desaparecidas.

El Ejército israelí ha lanzado una ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza con el objetivo de capturarla, lo que ha ahondado la crisis humanitaria en la zona y ha provocado la huida de cientos de miles de personas hacia el sur ante los ataques israelíes y sus órdenes de evacuación.

