Alfonso Martínez de Irujo se equivoca de hora y entra en la boda anterior a la de su hermano Cayetano

Jacobo Martínez de Irujo será el gran ausente en el enlace matrimonial de su hermano Cayetano y Bárbara Mirjan, pero también se ha hablado estos días de Alfonso, quien sí estaba previsto que acudiese a la ceremonia religiosa, pero no al banquete.

Alfonso Martínez de Irujo siempre ha sido muy discreto con los medios de comunicación, de hecho no suele acudir a eventos públicos para evitar el contacto con la prensa... pero sin embargo este sábado ha sufrido un contratiempo que le ha convertido en protagonista.

El hijo de la Duquesa de Alba ha aparecido en la Iglesia del Cristo de los Gitanos casi una hora de la hora prevista para el enlace de su hermano y ha entrado en el interior con seguridad sin percatarse de que se había anticipado y se estaba celebrando otra boda.

Una equivocación que no ha pasado desapercibida para los reporteros que se encontraban en las inmediaciones del Santuario. Discreto y sin ganas de desvelar si ha hablado con su hermano minutos antes de darse el 'Sí, quiero' con Bárbara, Alfonso saludaba a todos los allí presentes con la mano.