Alejandro Davidovich alcanza la tercera ronda en Shanghái

El tenista español Alejandro Davidovich ha avanzado a tercera ronda del torneo de Shanghái (China), octavo y penúltimo Masters 1.000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, después de superar este sábado al italiano Matteo Arnaldi (6-4, 6-4).

El malagueño, número 20 del mundo, invirtió una hora y 30 minutos para pasar de ronda y seguir vivo en la lucha por alcanzar las Finales ATP de Turín en noviembre; con 2.230 puntos, es decimoquinto en la carrera por el 'Torneo de Maestros', a 1.155 del número ocho, el italiano Lorenzo Musetti, que marca el corte para la cita.

Un 'break' en el primer set y otro en el segundo le bastaron para deshacerse este sábado de Arnaldi y elevar a 9-7 su índice de victorias y derrotas en los torneos ATP Masters 1.000 de este curso. Todo para unirse en tercera ronda con el balear Jaume Munar.

Ahora, el tenista de 26 años, que persigue su primer título ATP tras ceder en tres finales esta temporada -Delray Beach, Acapulco y Washington-, se enfrentará en busca de los octavos de final al ruso Daniil Medvedev, que derrotó con solvencia al checo Dalibor Svrcina, procedente de la fase previa, por 6-1, 6-1 en una hora.

