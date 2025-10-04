Alejandra Prat se deshace en elogios hablando de su hermano Joaquín

Siempre se ha sabido que Joaquín Prat y su hermana Alejandra mantienen una relación de lo más especial, pero lo cierto es que no ha sido hasta este año cuando hemos podido verles derrochar complicidad en el mismo plató de televisión.

Muy orgullosa de él, Alejandra hablaba de él hace unos días ante las cámaras y demostraba de nuevo el orgullo que siente por todo lo que ha conseguido: "Es un súper profesional, yo creo que uno de los mejores que tenemos ahora mismo en España, y no es porque sea mi hermano".

Alabando sus ganas de mejorar día a día, Alejandra desvelaba que "aprende todos los días, siempre está encima de todo" y en su caso "me da muy buenos consejos y además es muy buen jefe".

Eso sí, a pesar de las campanas de boda que suenan entorno a él y su pareja, Alexia Pla, la periodista no quiso desvelar si esto sucederá pronto o no: "Cada uno que hable de su vida, ojalá se case, ojalá algún día, pero vamos, que de hoy a mañana no... de esto que os hable él".