WhasApp pepara un sistema para reservar los nombres de usuario

Los usuarios de WhasApp podrán reservar su nombre de usuario, la característica en la que la compañía lleva un par de años trabajando y que pretende ofrecer una capa adicional de privacidad.

Los nombres de usuario se presentan como un nombre único y de la elección del usuario, que irá precedido por el signo de la arroba y ayudará a identificarlo sin tener que mostrar el número de teléfono, en línea con lo que se ve en las redes sociales.

Para escoger el nombre de usuario, WhasApp prepara un sistema que permitirá a los usuarios asegurar el nombre de su preferencia antes de que esté disponible, como han informado en WABetainfo. Esta característica está por el momento en pruebas y se ha visto en la versión beta de WhatsApp para Android (v2.25.28.12).

Según el portal especializado, WhatsApp priorizará la distribución del sistema de reserva para llegar a una mayor audiencia y controlar los posibles fallos al tiempo que garantiza una forma más justa de acceder a los nombres de usuario. Por el contrario, se espera que el despligue completo de los nombres de usuario sea gradual y más lento.

WhatsApp comenzó a trabajar en los nombres de usuario en 2023, que contará con una medida de protección basada en una clave. De esta forma, aunque alguien conozca el nombre de usuario, no podrá iniciar una conversación si no conoce también la clave, reduciendo así el número de mensajes indeseados.