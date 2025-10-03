Agencias

Vox muestra su apoyo a un Estatuto propio para los médicos frente a un "bipartidismo" que los "ha pisoteado"

La portavoz Nacional de Sanidad de Vox, María Fuster, ha mostrado este viernes su apoyo a la reclamación de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) de un Estatuto propio para los médicos y facultativos, frente a un "bipartidismo" que los "ha pisoteado", en el marco de la huelga convocada en toda España por estas dos organizaciones.

"Durante décadas, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista los han abandonado, los han ninguneado, los han pisoteado y han abusado de su talento, han abusado de su entrega y han abusado de su vocación. No hay derecho. Desde luego, desde Vox vamos a seguir apoyando y vamos a seguir con ellos hasta conseguir que tengan lo que se merecen, que es un estatuto propio, un estatuto médico", ha declarado Fuster a los medios de comunicación en un acto en Barcelona.

En ese sentido, ha subrayado que "lo único que piden" es negociar ellos mismos unas condiciones laborales dignas, que les permitan "atender con calidad" a los pacientes.

"Son la columna vertebral de nuestro sistema sanitario. Sin ellos no hay sanidad pública. Sin ellos no hay nada. Los necesitamos. Hay que trabajar por ellos", ha concluido.

Se trata del segundo paro nacional convocado por CESM y SMA tras el del pasado 13 de junio, y está marcada por las acusaciones de estas organizaciones sobre la "ausencia total" de voluntad negociadora por parte del Ministerio de Sanidad, que se ha negado a negociar un estatuto propio para los médicos. Sin embargo, ha señalado que pueden presentarlo a través de una Proposición de Ley, mediante un grupo parlamentario, o bien con una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

