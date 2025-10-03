Trump congela proyectos de infraestructura para Chicago en represalia por su "política de contratación racial"

La Casa Blanca ha anunciado este viernes la suspensión de ayudas federales para proyectos de infraestructura en la ciudad de Chicago, bastión de la oposición del Partido Demócrata, por valor de 2.100 millones de dólares (casi 1.800 millones de euros) tras denunciar que las autoridades locales fomentan una "política de contratación racial" que favorece injustamente a la población negra.

El director de la Oficina Presupuestaria de la Casa Blanca y destacado ideólogo de la Administración Trump, Russell Vought, ha confirmado en su cuenta de la red social X la suspensión de la financiación federal del proyecto para ampliar la Línea Roja del metro de la ciudad y del proyecto de modernización de las líneas Roja y Morada "para garantizar que el dinero no fluya mediante contratos basados en la raza".

Vought ha recordado que el Departamento de Transportes de EEUU anunció esta misma semana que ni la raza ni el género serían condicionantes en los requisitos sobre financiación federal, en una nueva ofensiva contra las políticas de integración de la última administración demócrata liderada por el entonces presidente Joe Biden.

La paralización de los proyectos en Chicago se suma a otras dos revisiones de iniciativas de infraestructura en otro de los grandes núcleos demócratas del país, la ciudad de Nueva York, donde tanto el Departamento de Transporte como la oficina de Vought investigan los procesos de contratación para las obras del metro de la Segunda Avenida y las reformas del túnel del río Hudson por valor de 18.000 millones de dólares (15.300 millones de euros).

"Al pueblo estadounidense", ha asegurado el Departamento de Transportes en un comunicado, "no le importa la raza ni el género de los trabajadores de la construcción, de los instaladores de tuberías o los electricistas: solo quieren que estos enormes proyectos sean construidos con eficacia y rapidez".

EL CIERRE DEL GOBIERNO PROLONGARÁ INDEFINIDAMENTE ESTAS REVISIONES

El Departamento de Transporte no ha dado fecha para el final de estas suspensiones porque no sabe cuándo terminará las revisiones de los contratos de financiación dado que el Gobierno lleva desde el miércoles en estado de parálisis.

Esta congelación de los proyectos en Chicago se relaciona así de forma tangencial con la actual crisis provocada por el desencuentro entre el gobernante Partido Republicano y la oposición demócrata sobre cuestiones presupuestarias.

La Casa Blanca deposita sobre los demócratas la responsabilidad total del cierre del gobierno "que ha afectado de manera negativa a los recursos del Departamento de Transporte para llevar a cabo este importante análisis".

"Instamos a los demócratas del Congreso a que dejen de secuestrar el presupuesto del Gobierno federal para que el Departamento de Transporte de Estados Unidos pueda reanudar la importante labor del pueblo estadounidense", concluye el comunicado.