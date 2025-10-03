Threads incorpora las comunidades para hablar sobre temas populares como NBA, KPop o televisión

Meta ha incorporado en Threads las comunidades, espacios públicos que reúnen a las personas sobre un tema de su interés, que ya pueden explorarse en torno a cien temas populares aunque se ampliarán próximamente.

La red social ha comenzado las pruebas de las comunidades, de las que ya ha creado más de cien en torno a los temas más populares sobre los que hablan los usuarios, que incluyen NBA, libros, KPop o televisión.

Estas comunidades se muestran como un hilo de conversación, y se basan en los 'feeds' personalizados y las etiquetas de temas, aunque requiere unirse para poder participar. Muestran, además, el emoji de 'Me gusta' está adaptado a la temática, es decir, se muestra como un balón de baloncesto en el tema de NBA o una pila de libros en el tema de Libros.

Las publicaciones que en ellos se comparten son públicas, y pueden aparecer en los 'feeds' de los usuarios, aunque acompañados de una etiqueta que indicará que se han compartido en una comunidad concreta, como explica en su blog oficial.

La compañía ha anunciado que está preparando nuevos temas para las comunidades, y que planea introducir insignias especiales para los colaboradores destacados. También están trabajando en una clasificación que permita ver primero las publicaciones más relevantes.