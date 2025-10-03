Sonia Monroy se toma con deportividad su expulsión del 'All Stars': "Está Tom Cruise esperándome"

Tras la ansiada unificación de los dos grupos de 'Supervivientes All Stars' en 'Playa Leyenda', ha llegado el momento de decir adiós a un nuevo concursante. Tras las expulsiones de Kike Calleja, Elena Rodríguez y Fani Carbajo, este jueves Sonia Monroy ha sido la elegida por la audiencia para abandonar Honduras un mes después del inicio de la aventura.

Después de la salvación de Jessica Bueno el martes, Miri Pérez-Cabrero se libraba de la nominación al comienzo de la noche, quedando la expulsión definitiva entre Carlos Alba y la actriz, que finalmente resultaba la menos apoyada por el público.

"Quiero despedirme de todos mis compañeros, me da mucha pena no poder estar en la unificación... Muchas gracias a todas las personas, al equipazo que estáis detrás de cámaras... Me voy súper feliz, sé que fuera me esperan cosas también muy bonitas. Gracias por la oportunidad a toda la producción... Y me voy con una sonrisa. Que no me duele el estómago, estoy súper sana. Os quiero a todos", ha afirmado Sonia con deportividad y una sonrisa.

Mucho peor se lo ha tomado Miri, que ante la expulsión de su amiga y gran apoyo, ha roto a llorar completamente rota: "No pensaba que se podía ir en ningún momento. Me da la vida, es una guerrera".

"Tienes que estar fuerte, sabías que esto podía pasar" la ha consolado la 'Sex Bomb', que ha querido tener un detalle muy especial con la influencer para darle fuerzas tras su marcha: "Me gustaría darle mi jersey corazón porque esta chica se lleva una parte de mi corazón, para que te acuerdes de mí y que me la cuidéis por favor".

"No te quedas sola, eres una guerrera. Para mí Miri es mi ganadora y te quiero mucho. Piensa que mi corazón lo tienes y vas a venir a verme a Hollywood" le ha dicho, asegurando con una gran sonrisa que no le importa finalizar la aventura antes de lo imaginado porque "está Tom Cruise esperándome".