Registrado un incendio de grandes proporciones en una refinería de Chevron cerca de Los Ángeles, EEUU

Una refinería de la empresa Chevron situada en los alrededores de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, en el estado de California (suroeste), es escenario desde hace varias horas de un incendio de grandes proporciones, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas mortales.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, ha confirmado el "incidente" en la refinería El Segundo y ha asegurado a través de su cuenta en la red social X que "se está coordinando" con las agencias locales y estatales "para proteger a las comunidades de la zona y garantizar la seguridad pública".

En esta línea, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha indicado que ha sido notificada de lo sucedido y ha agregado que "el Departamento de Bomberos de los Ángeles está preparado para ayudar a cualquier petición de ayuda".

"No hay impactos conocidos sobre Los Ángeles en estos momentos. Seguiremos supervisando la situación", ha manifestado, junto a un vídeo publicado por la cadena de televisión ABC que muestra llamas de gran altura y enormes columnas de humo saliendo de la refinería de El Segundo.

La ABC y la cadena KCAL/KCBS, filial de la CNN, han indicado que el incendio habría estado precedido por una explosión, si bien las autoridades no han confirmado este extremo. Los residentes de la zona han sido notificados de que deberían permanecer en el interior de sus viviendas por motivos de seguridad y la mala calidad del aire en el área a causa de las columnas de humo.-

El Segundo se encuentra situado unos 25 kilómetros al sur de Los Angeles y está cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La refinería de la zona está operativa desde 1911, según recoge la compañía Chevron en su página web.