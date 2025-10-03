(Previa) El Athletic necesita reaccionar ante un Mallorca al alza

El Athletic Club recibe este sábado en San Mamés al RCD Mallorca, en la jornada 8 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los de Ernesto Valverde necesitan el triunfo para poner fin a una racha de seis partidos sin conocer la victoria ante un equipo bermellón que logró su primer triunfo del curso en la jornada pasada, además, Real Oviedo y Levante vivirán un duelo directo por la salvación, y el Valencia busca evitar problemas ante el colista Girona.

San Mamés vive este sábado un duelo de urgencias entre Athletic Club y RCD Mallorca. Los rojiblancos viven su peor crisis de resultados desde diciembre de 2021, en aquella ocasión encadenaron siete partidos sin ganar, una racha que igualarían si no consiguen los tres puntos ante los bermellones. Por su parte, pese a la victoria la pasada jornada ante el Alavés (1-0), los de Jagoba Arrasate continúan en puestos de descenso.

Y para poner fin al bache, los 'leones' necesitarán mejorar sus prestaciones ofensivas, ya que sólo han visto puerta dos veces en los últimos seis partidos. Además, su máximo goleador el curso pasado, Oihan Sancet, será baja por lesión. En su lugar, podría entrar Robert Navarro, que viene de cuajar una gran actuación en Dortmund, en un partido de Liga de Campeones en el que Valverde rotó a varios de sus titulares.

Así, se espera la vuelta al once de jugadores como Yuri Berchiche, Jesús Areso, Aymeric Laporte, Iñigo Ruiz de Galarreta o Gorka Guruzeta, goleador en tierras germanas. Además, la otra gran noticia es la vuelta de Nico Williams, que se ha perdido todo este tramo de malos resultados por lesión. Un regreso vital para el ataque del Athletic Club, ya que con él sobre el césped el equipo contaba todos sus partidos por victorias. Eso sí, es poco probable que juegue de inicio.

Enfrente estará un Mallorca que suele complicar al Athletic Club en los últimos tiempos. Prueba de ello es que sólo han caído derrotados en uno de los último ocho enfrentamientos, puntuando en dos de sus últimas tres visitas en San Mamés. Sin embargo, los baleares están teniendo muchas dificultades a domicilio este curso, habiendo caído derrotados en los tres encuentros ligueros lejos de Son Moix --Real Madrid (2-1), Espanyol (3-2) y Real Sociedad (1-0)--.

En lo deportivo, el Mallorca acudirá a 'La Catedral' sin el héroe de la victoria ante el Alavés, Takuma Asano, que será baja por una lesión muscular. Así, todo el peso ofensivo recaerá sobre el pirata Vedat Muriqi, que ha anotado cuatro de los seis goles de su equipo en Liga. Sin embargo, no suele estar muy acertado ante los bilbaínos, siendo junto al Rayo Vallecano y el Real Madrid uno de los clubes españoles ante los que ha jugado más partidos sin conseguir marcarles (8).

OVIEDO Y LEVANTE VIVEN UN DUELO DIRECTO Y EL VALENCIA BUSCA EVITAR PROBLEMAS ANTE EL COLISTA GIRONA

Por su parte, Real Oviedo y Levante abrirán la jornada sabatina con un duelo directo entre dos equipos cuyo principal objetivo es lograr la salvación. Los carbayones llegan con la moral alta después de conseguir remontar la pasada jornada al Valencia con goles de Ilic y Rondón, en el que fue el estreno goleador del delantero venezolano. Ahora, en el Tartiere, buscarán su segunda victoria como local en casa del curso.

El Levante, que sólo ha caído en una de las últimas cuatro jornadas, quiere sumar un triunfo que le asegure marcharse al parón de selecciones fuera de los puestos de descenso. Para ello, intentará alargar su buen momento lejos del Ciutat de València, donde ha sumado cuatro de los últimos seis puntos en juego. Eso sí, no consigue ganar en la capital del Principado de Asturias desde el año 2003, cayendo en tres de sus últimas cuatro visitas.

En lo deportivo, Velko Paunovic, que no podrá contar con el sancionado Luka Ilic ni con el lesionado Nacho Vidal, pero la buena noticia será la recuperación del inglés Ovie Ejaria, que se suma a la vuelta de Santi Cazorla, ausente por descanso en Valencia. Por su parte, Julián Calero tiene a su disposición a toda la plantilla por segunda jornada consecutiva.

Por último, el Valencia quiere sofocar el incendio que se ha instaurado en el equipo tras la derrota en Mestalla ante el Real Oviedo con su primera victoria a domicilio del curso. Para ello deberá superar al colista Girona, que llega al encuentro tras mejorar su imagen en las dos últimas jornadas, en las que ha conseguido puntuar en San Mamés ante el Athletic Club (1-1) y en casa ante el RCD Espanyol (0-0).

Ahora el reto del equipo de Míchel debe ser el sumar la primera victoria del curso. Una empresa en la que contarán con el apoyo de Montilivi, un campo en el que ha ganado en dos de sus últimos tres partidos ante el Valencia, pero en el que sólo ha sumado uno de 12 puntos posibles esta Liga. Además, tienen la baja de uno de sus jugadores más desequilibrantes, Azzedine Ounahi, que se suma a las de Viktor Tsygankov, Abel Ruiz, Thomas Lemar y Donny van de Beek.

En el caso del Valencia, Carlos Corberán podrá volver a contar con toda la plantilla por segunda jornada consecutiva. Pese a ello, se esperan rotaciones con respecto a la última jornada, siendo Lucas Beltrán y Diego López las principales alternativas en el once, en detrimento de Luis Rioja y Almeida. El que sí partirá de inicio es un enrachado Arnaut Danjuma, que he marcado en los dos últimos partidos.

--HORARIOS DEL SÁBADO EN LALIGA EA SPORTS.

Real Oviedo - Levante. Munuera Montero (C.Andaluz) 14.00.

Girona - Valencia. Diaz de Mera Escuderos (C.C-manchego) 16.15.

Athletic Club - Mallorca. Quintero González (C.Andaluz) 18.30.

Real Madrid - Villarreal. Cuadra Fernández (C.Balear) 21.00.