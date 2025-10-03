Pakistán mata a siete supuestos terroristas en una nueva operación en la provincia de Baluchistán

El Ejército de Pakistán han anunciado este viernes la muerte de siete supuestos terroristas a los que vincula con las autoridades de India en una nueva operación en la provincia de Baluchistán (oeste), escenario durante los últimos meses de un repunte de la violencia y la inseguridad.

Así, ha afirmado en un comunicado que la operación fue llevada a cabo el miércoles en el distrito de Sherani y ha recalcado que "siete terroristas patrocinados por India fueron enviados al infierno", mientras que "armas, municiones y explosivos" fueron recuperados por los militares.

"La operación de limpieza continúa para eliminar a cualquier otro terrorista que se encuentre en la zona", ha manifestado, al tiempo que ha vinculado a los sospechosos con Fitna al Juarij, un nombre que utilizan las autoridades del país centroasiático para referirse a Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes.

Las fuerzas paquistaníes mataron el miércoles a otros diez supuestos terroristas en otra operación en la ciudad de Quetta, capital de Baluchistán, un día después de la muerte de al menos diez personas en un atentado con coche bomba en esta misma localidad.

Las autoridades paquistaníes se han mostrado muy críticas por las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán en agosto de 2021 por lo que consideran una inacción ante TTP y sus continuados atentados, motivo por el que han amenazado en varias ocasiones con llevar a cabo operaciones transfronterizas si Kabul no actuaba con dureza contra el grupo terrorista.