Merz pide un "nuevo comienzo" para Alemania 35 años después de la reunificación

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha pedido este viernes un "nuevo comienzo" para Alemania con motivo del 35 aniversario de la reunificación del país, dividido en dos Estados, la República Federal de Alemania (RFA) y la República Democrática Alemana (RDA) desde 1949.

"Tras 35 años de unidad alemana y en un momento difícil para nuestro país, debemos reorganizarnos y mirar hacia el futuro con confianza y energía", ha instado el líder de la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) en una ceremonia celebrada en la ciudad de Sarrebruck, situada cerca de la frontera con Francia.

"Hagamos un esfuerzo conjunto por lograr una nueva unidad en nuestro país", ha aseverado el mandatario, que ha instado a los alemanes a "confiar en los cambios" y "no dejarse paralizar por los miedos". "Atrevámonos a emprender un nuevo comienzo", ha aseverado.

Merz, que ha pedido "recordar la confianza con la que los alemanes del Este se atrevieron a empezar de cero hace más de tres décadas", ha destacado que existe un "espíritu positivo", que puede "liberar". "El pesimismo solo lleva a desperdiciar energía", ha expresado.

Para él, Alemania se encuentra ante un "momento decisivo", una "fase importante para la historia reciente" del país. "Muchas cosas deben cambiar", ha aclarado, al tiempo que ha hecho hincapié en la necesidad de "introducir reformas". "Los alemanes deben comprender la dimensión de esto. Nosotros somos todos los alemanes", ha afirmado Merz, que ha recordado que el país busca "seguir siendo democrático, constitucional, económicamente fuerte y social, así como europeo".

En este sentido, ha incidido en la necesidad de ampliar la defensa y asumir "más responsabilidades", al tiempo que ha hecho un llamamiento a la población para realizar el servicio militar voluntario. "Debemos recuperar la fortaleza económica con la tecnología más moderna", ha zanjado.