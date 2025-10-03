Los 470 activistas de la flotilla pasan un "proceso de inspección" en el puerto de Asdod, en Israel

Las autoridades de Israel han afirmado este viernes que los 470 activistas a bordo de la Global Sumud Flotilla, interceptada por el Ejército israelí en aguas internacionales cuando navegaba hacia la Franja de Gaza, han pasado ya por un "proceso de inspección" tras su traslado al puerto de la ciudad de Asdod, de cara a su futura deportación.

La Policía israelí ha indicado que los activistas han sido enviados ante la Autoridad de Población y Migración y el Servicio de Prisiones de Israel de cara a continuar con el proceso antes de su deportación, unas actividades en el que participan más de 600 agentes, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

Los activistas iban a bordo de 41 embarcaciones interceptadas por las tropas israelíes entre la noche del miércoles y el jueves, mientras que otro de los barcos continúa aún su camino hacia la Franja, si bien Israel ha adelantado que será igulamente abordado en caso de que se acerque a la zona de exclusión naval que ha creado frente a las costas del enclave palestino.

El Ministerio de Exteriores israelí aseguró el jueves que ninguno de los barcos de la flotilla ha logrado traspasar el "bloqueo naval" impuesto por el Ejército sobre Gaza y ha confirmado la detención de todos los activistas, a los que ha prometido deportar a Europa. "La provocación ha terminado", zanjó.

Por su parte, la Global Sumud Flotilla, que intentaba trasladar ayuda humanitaria a Gaza, denunció "un ataque ilegal contra activistas desarmados", y abogó por "desafiar la normalidad genocida con desobediencia civil", ante la ofensiva de Israel contra el enclave en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

La ofensiva israelí contra la Franja ha dejado hasta la fecha más de 66.200 palestinos muertos --entre ellos 455, incluidos 151 niños, por hambre y desnutrición-- según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda, que ha llevado a que el norte de Gaza haya sido declarado como zona de hambruna.