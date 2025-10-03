La unificación marca las nominaciones más complicadas del 'All Stars'

Después de un mes de convivencia en 'Playa Caos' y 'Playa Armonía' la unificación ha llegado a 'Supervivientes All Stars' en forma de 'Playa Leyenda', el escenario en el que a partir de ahora estarán juntos todos los concursantes. Una esperadísima noticia que comunicaba Marta Peñate en su visita sorpresa a Honduras antes de pedirle matrimonio a Tony Spina, y tras la que se llegaba el momento de la cuarta expulsión de la edición, siendo Sonia Monroy la elegida por la audiencia para abandonar el reality en su duelo frente a Carlos Alba.

Antes de coger su saco y a su mono de peluche y despedirse definitivamente de los Cayos Cochinos, la actriz daba el 'beso de judas' a Rubén Torres. Un punto extra en la nominación que no ha servido de nada, ya que el bombero ha ganado la prueba de líder, y con ella el collar que le otorga la inmunidad y el poder de nominar directamente a uno de sus compañeros.

Unas nominaciones en las que ha influido directamente la unificación, aunque algunos de los supervivientes -como Gloria Camila o Adara Molinero- han sido fieles a sí mismas y no han dudado en dar su voto a los 'enemigos' con los que llevan compartiendo la aventura desde el minuto uno.

No así Iván González, que 'obviando' a su grupo para darles un respiro, ha nominado a Miri. La influencer, a su vez, ha querido dar una "tregua" a su rival Tony Spina y ha dado su voto a Adara.

Gloria y Jessica Bueno no han titubeado y ambas han nominado a Alejandro Albalá, al que reprochan que no se moja ni cuando se mete en el agua y al que quieren ver expuesto a la decisión de la audiencia porque todavía no ha salido nominado. El ex de Isa Pi, por su parte, ha nominado a la hija de Ortega Cano, con la que la tensión no ha dejado de crecer en la última semana.

También Noel Bayarri ha nominado a Gloria Camila por "inventarse la discriminación de género"; Carlos Alba, por su parte, le ha dado su voto a Miri, igual que Adara y Toni Spina, que han formado una alianza común y han dejado claro que no puede ni ver a la amiga de Froilán.

Por tanto, los primeros nominados tras la unificación son: Miri, Gloria Camila y Alejandro Albalá. Y Rubén Torres, como líder, ha tenido que meter directamente en la lista a uno de sus compañeros muy a su pesar: "No quiero el collar de líder para esto, lo siento porque no tengo nada en contra de nadie. Alguna persona que iba a nominar ya ha salido nominada, lo siento de verdad a todos, con la persona con la que menos he hablado es con Jessica, lo siento de verdad, me sabe muy mal. Ojalá hubiéramos discutido y que me diera igual" ha explicado, dejando una semana más a Jessica Bueno en la cuerda floja, y frente a 3 rivales de peso como son la exconcursante de 'Masterchef', la hija de Rocío Jurado, y el ex de Sofía Suescun.