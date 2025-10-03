La UE respalda el plan de Trump para Gaza y urge a Hamás a aceptarlo

Los Estados miembros de la Unión Europea han mostrado su apoyo al plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro de Gaza, valorando los parámetros para el fin de la guerra, al tiempo que insisten en la perspectiva de la creación del Estado palestino y urgen al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a aceptar la iniciativa.

En una declaración conjunta, los Veintisiete destacan que el plan de Trump "ofrece una salida" al conflicto, garantiza un alto el fuego inmediato y la liberación de todos los rehenes restantes, al tiempo que asegura la entrega de asistencia humanitaria a la Franja de Gaza. "Todos ellos elementos que desde hace tiempo constituyen prioridades fundamentales de la UE", apunta la declaración.

Igualmente, apoyan que en el futuro de Gaza no juegue ningún papel Hamás, avalando los planes para desarmar al grupo y eliminarlo como amenaza para Israel, además de recalcar que la Franja no sea ocupada y la población gazatí no sea desplazada a la fuerza.

Respecto a la cuestión del Estado palestino, puesto que la solución de dos Estados es una posición consolidada en el seno de la UE, la declaración afirma que los acuerdos transitorios que se produzcan deben ir en esa dirección.

Así ha dicho que se debe "allanar el camino hacia una paz duradera y sostenible mediante una vía creíble hacia un horizonte político para la creación de un Estado palestino y la solución de dos Estados".

VALORA EL APOYO DE ISRAEL Y PIDE QUE HAMÁS LO ACEPTE

En este sentido, sobre la viabilidad del plan, la UE valora que ya cuente con el apoyo de Israel, después de que Trump lo negociara con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y ambos lo presentaran en público, por lo que pide que todas las partes aprovechen la oportunidad y Hamás de el paso de aceptar la iniciativa.

"Urgimos a Hamás a que siga el plan, libere a todos los rehenes restantes y deponga las armas. La UE hace un llamamiento a quienes tienen influencia para que transmitan estos mensajes a Hamás. No hay solución militar a este conflicto", sostiene la declaración de los Veintisiete, que valora que el plan presentado por Trump puede poner fin a la "tragedia" en Gaza e iniciar el proceso de reconstrucción de la Franja.