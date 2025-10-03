La Reina Letizia adelanta cuál es el estampado que más veremos este otoño con un look 'working girl 'todoterreno

Una semana después de arropar a la Princesa Leonor en su primera visita oficial a Navarra como Princesa de Viana, la Reina Letizia ha vuelto a viajar a la Comunidad Foral para inaugurar el curso escolar 2025/2026 del Centro Integrado Politécnico de FP de Lumbier.

Al margen del caluroso recibimiento que la población ha brindado a su Majestad a su llegada -rodeada de fuertes medidas de seguridad- al grito de "Letizia guapa", que la mujer del Rey Felipe VI ha correspondido saltándose el protocolo para saludar a las personas allí congregadas y posar para varios selfies, todas las miradas estaban puestas en el look que elegiría para la ocasión.

Y una vez más, no ha defraudado. Tras deslumbrar con un conjunto de Hugo Boss en color coral compuesto por falda de cuero tipo tubo, y blusa de seda con mangas arrugadas este jueves en su duelo de estilo con Sara Carbonero en la entrega de premios Unicef España 2025, Doña Letizia ha apostado por un outfit todoterreno en clave 'work' protagonizado por el estampado estrella de la temporada.

Renovando su vestidor en este inicio de 'curso' tan intenso para la Monarca, ha estrenado una blusa de pequeños lunares irregulares en negro sobre fondo blanco de Hugo Boss, con cuello redondo plisado, manga larga y cierre frontal mediane botones ocultos, confirmando así que los 'polka dots' vuelven con más fuerza que nunca (aunque nunca se fueron) este otoño.

Una prenda nueva que sin duda le veremos en más de una ocasión y que ha combinado con maestría con unos pantalones negros tipo culotte de talle alto y pernera ancha, y los que ya no hay duda de que son sus zapatos favoritos: las merceditas Mary Jane con pulsera de hebilla al empeine de la firma francesa Sézane que tiene en blanco, rojo y bicolor en blanco y negro que hoy ha lucido en negro. ¡Acierto absoluto!