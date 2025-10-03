Agencias

La FINUL denuncia un ataque israelí a menos de 50 metros de sus fuerzas de paz en el sur de Líbano

Por Newsroom Infobae

Guardar

La misión de paz de Naciones Unidas en Líbano, la FINUL, ha denunciado que el Ejército israelí lanzó granadas a menos de 50 metros de distancia de una posición de 'cascos azules' y militares libaneses en el sur del país, en una sucesión de explosiones que no ha dejado víctimas mortales ni heridos.

Los efectivos de la FINUL y los militares estaban protegiendo a los empleados civiles que estaban despejando escombros de bombardeos previos de Israel en la localidad de Maroun el Ras cuando, en torno a las 11.30 de la mañana del jueves, cuando los 'cascos azules' escucharon el estallido de una granada cerca de una excavadora a unos 500 metros de su posición.

Momentos después, el grupo observó un avión no tripulado y fue testigo de una explosión a unos 30 o 40 metros de su lugar. Veinte minutos después, un segundo grupo de efectivos de la FINUL vio como otro dron dejó caer otra granada que "explotó a 20 metros sobre sus cabezas", en el final de una serie de incidentes que no dejó víctimas que lamentar.

La FINUL señala directamente al Ejército israelí como responsable de lo ocurrido y asegura que había informado con antelación a las fuerzas israelíes de las operaciones de limpieza en Maroun al Ras.

"Los ataques contra las fuerzas de paz o la interferencia con las tareas que les han sido encomendadas demuestran un desprecio por la seguridad de las fuerzas de paz de la FINUL y del Ejército libanés, así como por la estabilidad que trabajan para restablecer en el sur del Líbano", lamenta en su nota.

"Instamos a las FDI a que cesen los ataques contra las fuerzas de paz, los civiles y los soldados libaneses, o en sus inmediaciones, y a que nos permitan llevar a cabo las tareas que nos han sido encomendadas sin obstrucciones", ha remachado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Millones de edificios del Sur Global en riesgo por la subida del mar

Millones de edificios del Sur

Farmacéuticos de Atención Primaria destacan que su presencia en los centros de salud mejora la eficacia de las terapias

Infobae

Matías Almeyda: "Trataremos de conseguir lo que aún no pudimos ante este Barça"

Matías Almeyda: "Trataremos de conseguir

UCO localiza pagos en efectivo a Ábalos que no cuadran con lo indicado por el PSOE: "Ya tengo el sobre de Ferraz"

UCO localiza pagos en efectivo

El PSOE rechaza las críticas del PP tras el informe de la UCO: "El partido de los sobres, pero ilegales"

El PSOE rechaza las críticas