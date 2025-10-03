Agencias

La encriptación de los correos de Gmail para organizaciones ya funciona con otros proveedores de 'email'

Los correos electrónicos encriptados de Gmail mantendrán la protección incluso si se envían a otros proveedores de 'email', aunque acceder a su contenido requerirá una cuenta de invitado.

Las organizaciones que utilizan Gmail como el proveedor de su servicio de correo electrónico cuentan con una protección adicional para sus datos, a través del protocolo de seguridad en la capa de transporte (TSL), que los encripta.

Esta protección está disponible para clientes de Workspace en las ediciones Enterprise Plus, Education Plus, Education Standard y Frontline Plus.

Estos correos encriptados se pueden enviar ahora también a cualquier persona, incluso si utilizan un proveedor diferente, como Outlook o Yahoo Mail, como informa Google en su blog de Workspace.

El receptor del correo verá una notificación avisando de la encriptación y para poder acceder a su contenido tendrá que iniciar sesión con una cuenta de invitado de Gmail, "lo que garantiza una comunicación segura sin la molestia de intercambiar claves ni usar software personalizado", según la compañía.

Esta novedad ya ha empezado su implementación para los clientes de Enterprise Plus con el complemento Assured Controls.

