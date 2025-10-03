Kingston destaca el valor de sus soluciones de alto rendimiento en la era de los datos y la IA

Kingston ha presentado nuevas soluciones de almacenamiento diseñadas para ofrecer un alto rendimiento ante las necesidades de los centros de datos y los profesionales en la era de la inteligencia artificial (IA).

Kingston Digital Technology Europe Co LLP, una división de memorias flash de Kingston Technology Company Inc., ha presentado en Madrid las tendencias clave del mercado tecnológico, con un enfoque particular en el impacto de la IA y el cifrado de datos.

Lo ha hecho destacando su gama de productos diseñados para satisfacer las necesidades más exigentes de los centros de datos, los profesionales y el sector gubernamental; soluciones de almacenamiento con las que busca consolidar su posición de liderazgo global, ofreciendo a sus socios y 'partners' productos que garantizan un rendimiento a su altura.

"Nuestro producto es invisible cuando funciona, pero imprescindible cuando deja de hacerlo. Entendemos el negocio como una relación a largo plazo con nuestros socios y 'partners'. Creemos en el apoyo constante y en un negocio responsable desde el punto de vista de la sostenibilidad. Estamos atentos a las nuevas realidades como la IA. Queremos consolidar nuestra posición de liderazgo", ha expresado el líder del Equipo de Iberia de Kingston, Jordi García.

La compañía ha explicado que Kingston IronKey D500S es una unidad cifrada por 'hardware', que ha recibido la validación FIPS 140-3 de nivel 3 por parte del NIST, la primera que además dispone de una cadena de suministro de acuerdo con los estándares de TAA.

Por su parte, Kingston FURY Renegade G5 es una unidad de almacenamiento de alto rendimiento que aprovecha la potencia del controlador PCIe Gen5 x4 y la memoria NAND TLC 3D para ofrecer altas velocidades en lectura y escritura. Según han indicado, está pensada para optimizar la gestión de datos, acelerar procesos y reducir de manera significativa los tiempos de carga.

Kingston tabién ha mostrado el SSD empresarial DC3000ME PCIe 5.0 NVMe U.2, de alto rendimiento y diseñado específicamente para centros de datos y aplicaciones de servidor. Combina la velocidad de la interfaz PCIe 5.0 NVMe con memoria 3D eTLC NAND, manteniendo al mismo tiempo compatibilidad con servidores y backplanes PCIe 4.0.