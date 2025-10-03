Junts activará este octubre su fundación Fundem La República con Laura Borràs como directora

Junts activará este octubre su fundación, Fundem La República, que liderará la expresidenta del partido, Laura Borràs, como directora, según han explicado fuentes cercanas consultadas por Europa Press, esquivando así la prohibición que recoge el Código Civil catalán de que una persona inhabilitada pueda presidir o formar parte del patronato de una fundación.

Un año después de sellarse la confluencia entre Junts y Demòcrates, empezará a andar así la fundación que estaba vinculada a los democristianos y que ahora es la fundación de los de Carles Puigdemont --hasta entonces no tenían ninguna asociada--.

Lo hará con la organización de la exposición 'Somos lo que hablamos. Nuestra lengua, nuestro país' ante la "emergencia" de la situación de la lengua catalana, que se presentará este mismo viernes.

La inauguración del itinerario de la exposición tendrá lugar en Girona, que será la primera parada de un recorrido que pretende acercar la reflexión sobre la lengua "en todo el territorio de los Països Catalans".

Aunque inicialmente se preveía que Borràs asumiera la presidencia de Fundem La República, el Código Civil catalán prohíbe que una persona inhabilitada pueda formar parte del patronato de una fundación, y así lo recogió también un informe elaborado sobre esta cuestión por el Govern.

Sobre la también expresidenta del Parlament pesa una sentencia de 4 años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Las fuentes consultadas han explicado que la situación procesal de Borràs complicó el aterrizaje y la puesta en marcha de la fundación, pero finalmente iniciará su andadura con la citada responsabilidad --directora--, lo que le permitirá asumir las riendas y eludir la prohibición de ponerse al mando.

Asumirá así el día a día de la entidad, y lo hará en coordinación con el presidente del patronato, que seguirá siendo el biólogo y director de la Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación, Jordi Mas.

MISMO PATRONATO

De hecho, la nueva etapa de Fundem La República hereda los nombres de la quincena de miembros que tenía la anterior, y en su organigrama el exportavoz de Demòcrates y actual vicepresidente de Junts, Toni Castellà, volverá a ocupar la vicepresidencia de la fundación.

Así, repetirán en el patronato nombres como el de Núria de Gispert; Daniel Planàs; Cristina Bech; Joan Cañada; Mar Forcada; Mercè Jou; Josep Maria Martorell; Oriol Vila y Titón Laïlla, que ya forma parte de la ejecutiva de Junts en representación de la fundación junto con Borràs.

En enero de este año, con la estructura de la Fundem aún no definida, Borràs ya encabezó una delegación que visitó la Fundación Sabino Arana, vinculada al PNV, así como la fundaciones vinculadas a Bildu y Eusko Alkartasuna, para conocer su estructura y funcionamiento.

La ponencia de Organización de Junts establece que el papel principal de las fundaciones de partido es generar discurso para alimentar su proyecto político, y recogen que la del partido debe crear "un espacio de pensamiento para el independentismo transversal" y ser un lugar de reflexión lejos de las urgencia diarias y dinámicas orgánicas a través de seminarios u otras actividades.