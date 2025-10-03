James Vowles: "El podio de Carlos Sainz demostró por qué confiamos en él"

El director de equipo de Williams Racing, James Vowles, reconoció este viernes que el podio conseguido por el piloto español Carlos Sainz en el Gran Premio de Azerbaiyán "demostró por qué" el equipo británico confió en él tras salir de Ferrari, además de recalcar que el madrileño mejorará en las próximas carreras.

"Es difícil describir con palabras lo que ha sucedido este año porque no se trata de una sola cosa. Tiene rendimiento y puede superar a Alexander Albon en la clasificación, pero nunca se concretó en la carrera. Creo que para él fue un momento realmente bueno y una oportunidad para demostrar por qué depositamos nuestra confianza en él, y viceversa", aseguró Vowles en rueda de prensa durante el Gran Premio de Singapur que se disputa este fin de semana.

El británico reiteró que está "seguro" de que el piloto madrileño mejorará todavía más en las próximas carreras. "Esto es un juego mental. Realmente obtienes un impulso positivo de esto y estoy seguro de que veremos a Carlos avanzar", comentó.

El 'Team Principal' también se mostró "increíblemente orgulloso" de Williams "porque es un equipo con una pasión y un espíritu de lucha innatos" y que "simplemente sobrevivió durante años". "Todos, con diligencia y sin apenas obstáculos, hemos cambiado para volver a ser competitivos", subrayó.

"La recompensa fue recoger el trofeo, devolverlo a la fábrica e ir cada hora aproximadamente a ver a unas 50 personas allí. Fue muy emotivo para ellos y para mí fue muy significativo verlo. Es un empujón que impulsa a un equipo a avanzar mucho", concluyó en relación al podio en el último Gran Premio.