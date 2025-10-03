Hallan un total de 115 kilos de hachís ocultos en cuatro bolsas de deporte en un vehículo en La Línea

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han intervenido un total de 115 kilogramos de hachís ocultos en cuatro bolsas de deporte que estaban siendo transportadas en un vehículo, localizado en la zona del puerto de la Atunara en La Línea de la Concepción.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de septiembre, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), que se encontraban realizando patrullaje preventivo, observaron a dos individuos en un vehículo que transportaba varios bultos en su interior, ha indicado la Policía Nacional.

Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos cambiaron bruscamente de rumbo y se dirigieron hacia la zona del embarcadero, abandonando posteriormente el coche. Al inspeccionar el mismo, que presentaba una ventanilla fracturada, los agentes localizaron en la parte trasera cuatro bolsas de deporte que contenían tabletas de hachís prensadas al vacío y envueltas en plástico.

En la operación también se ha incautado el utilizado para el transporte de la sustancia y se ha detenido a una persona presuntamente vinculada con los hechos.

La investigación continúa abierta y no se descarta la identificación y detención de más implicados.