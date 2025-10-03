Agencias

Estudiantes de la UAB cortan los accesos a la universidad en protesta por el asalto a la Flotilla

Estudiantes de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han cortado los accesos a la universidad este viernes por la mañana en protesta por la interceptación de la Global Sumud Flotilla (GSF) y tras convocarse huelga de docentes y estudiantes este viernes en solidaridad con Palestina.

Según ha informado el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), se han organizado "piquetes combativos con barricadas por todo el campus".

Han añadido que, a raíz de dichas actuaciones, hay un seguimiento del "92%" de la huelga estudiantil.

