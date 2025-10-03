El presidente de Madagascar acusa a la oposición de "manipular" a los jóvenes para promover un golpe

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, ha acusado este viernes a distintos sectores de la oposición de "manipular" a los jóvenes que se manifiestan en las calles contra los cortes de agua y electricidad para promover un golpe de Estado en el país.

Rajoelina ha explicado durante un discurso a la nación publicado en Facebook que las autoridades han detectado numerosos ciberataques en los últimos días, así como la presencia de bots masivos en redes sociales que han incentivado a los jóvenes de la generación Z a salir a las calles a protestar contra su mandato.

En este sentido, el presidente ha achacado la financiación de las protestas a actores extranjeros, si bien no ha detallado qué países estarían involucrados, y ha acusado a los manifestantes --en connivencia con la oposición-- de querer derrocarle por la fuerza y no a través de las unas.

El discurso se produce en medio de una nueva jornada de protestas en la que las fuerzas de seguridad han lanzado gases lacrimógenos contra los manifestantes en las calles de la capital, Antananarivo, pese a que el presidente malgache destituyó en bloque a los miembros de su gobierno en un intento por calmar la situación, sin éxito.

Durante las violentas protestas, que se han saldado con 22 muertos y cientos de heridos a causa de la represión policial, se han producido bloqueos de carreteras, quema de mobiliario urbano o saqueos perpetrados por individuos que han aprovechado el caos generalizado en el país africano.

Rajoelina, que se encontraba participando en la Asamblea General de la ONU en Nueva York cuando estallaron las manifestaciones impulsadas por la generación Z ya destituyó en un primer momento al ministro de Energía, Olivier Jean Baptiste, para intentar satisfacer las demandas de los jóvenes.